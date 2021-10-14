美企財報喜訊，科技股撐腰下，周三美股反彈戲碼。周四台股開高在16392.51點，上漲44.52點，台積電下午法說會，資金預先卡位，電子權值士氣凝聚，貨櫃三雄重振航海權，帶動指數大漲最高來到16519.96點，上漲171.97點，一度站回16400、16500點、5日線，惟面臨10日線壓力，盤中追價無力而拉回平盤至16347.88點，塑化回檔，電子臨近中午重新振作使台股二度攻勢，航運、百貨撐盤，站回16400，但最後一盤晶圓雙雄等電子以及金融股下殺，16400整數關、5日線無功而返，仍終結日K線連3黑，終場台股收漲39.29點或0.24%，報16387.28點，成交金額2567.86億元。

台股周三ADR部分，台積電ADR收漲0.71%，日月光投控ADR也上漲0.15%，聯電ADR則下跌1.74%。權值王台積電(2330)法說會周四下午登場，台積電跳空開高8元達579元，強勢站回年線及5日線關卡，市值也攀高15兆元之上、達15.01兆元，然盤中熄火、尾盤再拉低，收漲2元或0.35%，報573元，5日、10日線以及15兆元市值得而復失，仍穩住年線；晶圓雙雄的聯電(2303)同樣開高後繼無力，收漲0.53%至56.7元，仍穩住半年線。聯發科(2454)則率先翻黑，挾利多連發，卻創5月中來新低價，最低來到839元重挫23元，收跌2.55%至840元，摜破所有均線，台達電(2308)也跌4.46%；而擁電動車題材的鴻海(2317)收漲近1%至106.5元，車用的智伸科(4551)也穩揚，南亞科(2408)、日月光投控(3711)和面板雙雄友達(2409)、群創(3481)亦走勢堅挺。

高價股部分，股王矽力-KY(6415)收漲逾2%，再劍指4000元關，股后信驊(5274)、力旺(3529)均收跌逾2%，兩股相差220元，大立光(3008)亦跌3.9%，再失守2000元關，收最低點1970元跌80元，雖未破日前盤中低點1960元，但收盤則是2016年1月25日來首見跌破2千元大關，台股2千元俱樂部僅剩上述三檔。千金股的旭隼(6409)、祥碩(5269)則上揚2%以上。

塑化股回檔修正，塑膠、化工、油電燃氣跌逾1%最劇，華夏(1305)、台聚(1304)、亞聚(1308)遭空軍猛烈攻擊、跌幅4%以上。觀光、水泥、資訊服務、通信網路、電子零件也皆跌逾0.5%，金融小跌0.05%。上市類指漲幅第一由富邦媒(8454)漲停領軍的百貨股，富邦媒營收可期，獲外資喊高價，百貨收漲3.95%，玻陶、航運、電纜也漲超過2%，其中航運股盤中翻紅上衝穩局，裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605)雖遭BDI指數頹勢拖累，航海王仍不遜色，貨櫃三雄拉風，萬海(2615)漲逾6%、陽明(2609)漲逾4%、長榮(2603)漲逾2.5%，台驊投控(2636)更衝上漲停，航運成交比重微升至26.29%，電子成交比重微降至46.23%。生醫類指收漲1.43%排第五，其中藥華藥(6446)、高端疫苗(6547)各擁題材，雙雙飆上漲停，晶碩(6491)、寶齡富錦(1760)、亞諾法(4133)也漲逾半根漲停板。

半導體族群成交比重微降至27.52%，外資送2字頭目標價的新唐(4919)仍翻黑收跌2.07%，華邦電(2344)、南亞科(2408)負面消息鈍化，雙雙彈升漲逾4%；外資喊買的瑞昱(2379)以及MOSFET的富鼎(8261)也強勢挺多方。傳iPhone13大減產，外資不認同，概念股陰晴不一，玉晶光(3406)、國巨(2327) 台虹(8039)、台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、可成(2474)、欣興(3037)、頎邦(6147)力挺多方；揚明光(3504)跌停，和碩(4938)、晶技(3042)、鴻準(2354)、美律(2439)、晶技(3042)、景碩(3189)、新普(6121)、台郡(6269)則相對無光。

今日外資(不含外資自營商)買超34.2961億元，投信買超5.1026億元，自營商賣超8.3808億元，三大法人買超31.01億元。外資止步連3賣超，10月仍賣超956.46億元，今年來賣超6007.83億元。均線全面下彎呈現空頭排列格局，在沒有攻擊量下，指數彈升後隨即回落，但逢低也有投信、政府基金等特定買盤承接，16300點暫時有守。摩爾投顧分析師林漢偉表示，法說會後台積電有機會補漲，在下周20日台指期結算前，台股有機會緩步墊高。

資深分析師許博傑表示，在跌深反彈股止跌訊號未出，強勢股與投機股走勢又不強下，指數處於「空頭循環」階段，要解除空頭格局，只有大跌破年線，在破底翻前，建議投資人以「現金為王」。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，通膨是目前影響股市最大的變數，可能導致美國聯準會(Fed)提前升息，加速資金撤出新興市場。台股持續量縮，產業面幾乎無額外利多，預估大盤震盪區間在16000點至17600點。短線留意半導體產業庫存金額升高，後續10月至明年2月各國銷售旺季表現，若銷售數據不佳，恐進入庫存修正，不排除台股有破底變數。