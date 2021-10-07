發生消防員潛水訓練溺水身亡後，嘉義縣消防局將針對潛水訓練進行調整，並規畫成立潛水救援隊。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局第二大隊日前在仁義潭辦理潛水複訓時，新港分隊一名31歲翁姓男隊員溺水身亡，目前嘉縣消防局已完成檢討報告，除提供給檢調和消防署，也將針對潛水訓練進行調整，並規畫成立潛水救援隊。

嘉縣消防局副局長蔡建安說，整起事件的調查檢討報告，有消防署、訓練中心人員參加，另還有民間專業潛水教練參與，整個過程有多方專業意見，不是消防局自己球員兼裁判，另針對家屬質疑的救援部分，也已解釋給家屬聽。

另消防局也針對潛水訓練進行調整，蔡建安說，以往初訓由督訓科負責，複訓讓各大隊安排，未來全數回歸督訓科統籌，另訓練也將採漸進方式，依消防員的訓練時數、救援氣瓶數等，施以不同領域的訓練，場域從游泳池一路漸進到清晰深域、清晰海域、轄區水域熱區，如仁義潭，東石，曾文水庫等。

蔡建安說，消防局也規畫比照警方辦案專業分工，招募潛水專業隊員，採任務編組成立潛水救援隊，落實專業分工，並進一步朝「公共潛水救援」制度發展。