桃園龜山承恩砂石場12日崩塌造成行經的小黃運將不幸遭活埋身亡，市長鄭文燦13日表示，除勒令停工重罰30萬、協助家屬保全證據求償，也要跨局處成立砂石場公共安全聯合稽查小組，調查有無超量堆置、違建、佔用國有地等，若違規次數多且不願改善，將祭出停工、撤照或不予換證，不諱言老舊砂石場是歷史問題，但仍要以公安高標準重新檢視。

鄭文燦說，承恩砂石崩塌造成路過計程車司機不幸身故，公安意外要徹底檢討，第一時間市府勞動、警察、消防局分別到場事故處理跟職災認定，除勒令承恩砂石場全場停工，徹底檢查、釐清責任，也按照《勞工職業安全衛生法》最高罰款30萬，並將負責人以業務過失致死罪嫌移送法辦，社會局也先行慰問，市府會協助家屬求償，保全必要證據。

鄭文燦也宣布由經發局、建管處、都發局、地政局、勞動局、消防局、水務局等單位，組成「砂石場公共安全聯合稽查小組」，稽查重點首要是砂石場公安檢查，包括土石堆置總量是否超量、堆置高度有無超過、跟主要道路或鄰接土地是否保持安全距離。

第二是廠區工安管理，檢視消防、建管是否有違建或違規，場內消防、職安管理人員也要一併檢查。最重要是，過去有砂石場占用國有土地部分，全面檢查舊資料，若有占用水利地、河川地等情形，移送國產署或水利署後仍要持續追蹤，若違規次數多、改善紀錄不佳，尤其可能造成災害性公安風險卻多次不肯改善，將勒令停工、甚至撤照或不予換照，特別請各單位本於職權積極處理，如此才會給砂石場經營管理更大壓力。

鄭文燦不諱言，老舊砂石場過去規範比較不清晰，仍要遵守新規範提高公安等級，像是本次案發的承恩砂石場，1997年成立，連接東萬壽路台一線，砂石堆置區設計蘊含很大危險，強調老舊砂石場形成固然歷史問題，還是要用法律規定、公安高標準重新檢視。