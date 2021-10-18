中油油品行銷事業部桃園營業處18日捐贈100台再生電腦給財團法人桃園市真善美社會福利基金會，除發揮物盡其用的功效，也幫助該社福機構充實電腦設備，建置更完善的數位學習環境，培養身心障礙者及弱勢同胞的科技素養。

因受疫情影響，數位教學及視訊課程需求大幅增加，真善美基金會學員及老師們受限於硬體設備，在教學上老師們時常需要使用自己的手機才能完善整個教學課程，較為不便，且疫情期間，基金會在行政作業上往往因電腦硬體設備老舊，導致電腦作業無法順暢進行而事倍功半。

中油桃園營業處處長張榮福表示，今年正值加油站前台機汰換，共計汰換100台電腦主機，獲悉真善美基金會有電腦設備需求，將電腦重新整理後，全數捐贈予真善美基金會使用，除幫助機構裡的學員能享有更完善的數位學習環境，也提升基金會整體運作效能，減輕老師們因電腦硬體設備不足的不便感，並實踐永續利用及資源循環再利用的精神。

除再生電腦外，中油桃園營業處還不定期捐贈物資予社福機構，協助輔導弱勢族群於加油站工作，並提供加油站場地，協助真善美基金會成立「憨樂愛心洗車場」，也常舉辦捐血活動，由張處長帶頭挽袖捐熱血。