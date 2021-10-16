「76行者」召集人陳修將涉嫌在摩鐵虐殺22歲胡姓女友，遭法院羈押禁見；胡女被送到醫院時全身多處新舊瘀青，口鼻冒出咖啡色液體，明顯遭人施暴，但陳修將接受警方盤問竟一概否認，過程耗時18小時說詞皆避重就輕、反反覆覆，員警說「證據已經那麼充分了！你以為天兵天將會來救你這個送行者嗎？」陳竟回應「沒錯」。

據媒體報導，警方發現胡女身上的傷勢與多處異樣後，隨即逮捕陳修將，不過陳當下矢口否認虐殺對方，說「不知道，不關我事，我醒來，她就死了」，但警方仍持續追問「證據已經那麼充分了！你以為天兵天將會來救你這個送行者嗎？」陳則直接回應「沒錯」，一連與警方展開攻防戰，持續近18小時。

陳修將不斷強調胡女一覺醒來就死在他旁邊，說胡女身上的傷與他無關，堅持否認殺人，最後檢方諭令當庭逮捕，不到12小時即被法院裁定收押禁見；陳最後才承認有扯胡女頭髮，說詞仍舊反反覆覆、避重就輕，而其他傷勢與致命死因為何，仍待進一步釐清。

據了解，陳修將以報案人身分向警方敘述案情，但過程完全不交代，且說詞離譜，一再避開關鍵點，一開始只承認打了1巴掌，但警方盤問為什麼旅館房內滿是頭髮，陳才說有拉扯胡女頭髮，但沒甩去撞重物，陳修將不斷跳針說「沒辦法對某人交代」、「我要是出事了，我太太怎麼辦？」