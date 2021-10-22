前年台中市發生女童遭郭姓保母施虐案，林姓男子到現場抗議對群眾說「我等一下將門弄破好不好？」將保母住家的社區門口的雨傘丟向大門口，並手執磚塊作勢欲丟向員警，最高法院維持原審認定，依公然聚眾施強暴脅迫而下手實施罪判刑6月，可易科罰金定讞。

臉書直播劉姓直播主獲悉托育員郭姓女子（判囚6年8月定讞）涉對收托的陳姓幼兒重傷害，經媒體報導後，劉男與直播平台的員工在2019年6月23日晚上6點，共同前往郭女當時所居住、位在台中市的社區，劉沿途以手機網路直播，號召不特定網友前往聚集。

劉男以網路直播糾集群眾，台中市太平警分局員警因接獲報案前往現場維持秩序，晚上10點多現場聚集的群眾多達400多人，林男騎機車到場將社區門口雨傘架上放置的雨傘丟向大門口，並手執磚塊作勢欲丟向員警，事後員警依現場錄影蒐證循線追查將林男移送法辦。

劉姓直播主及員工涉案部分另案審理中，林男部分台中地方法院一審依害公務執行罪判刑4月，可易科罰金，但台中高分院二審認定，林男觸犯公然聚眾施強暴脅迫而下手實施罪，改判刑6月，可易科罰金，林提上訴後，最高法院駁回定讞。