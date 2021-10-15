桃園市長鄭文燦中午到靈堂向慘死的戴姓計程車司機家屬致意。（賴佑維攝）

承恩公司砂石場日前發生側牆倒塌意外，戴姓計程車司機慘死。桃園市長鄭文燦15日到靈堂致意。家屬一見到鄭文燦，隨即哭喊下跪，要求鄭文燦主持公道。鄭文燦除向家屬致歉，也表示，該罰就罰，該停工就停工，負責人也有刑責，已被移送法辦。

家屬見到鄭文燦，隨即下跪大哭。也把死者照片拿給鄭文燦看，希望鄭文燦主持公道，也懷疑是否官商勾結，直言鄭文燦督導不周。家屬提出6點質疑，為何開罰多次可營業？為何占用7成國有地可申請執照？壓垮哥哥的是廢土，不是砂石，為什麼可以堆在路邊，用薄薄的鐵皮撐住？事發至今不見負責人人影，另社會局14日僅有2社工致意，請問其他官員？

鄭文燦說，砂石場有違規部分，聯合稽查小組的態度是該罰就罰，如果多次處罰，而沒有改善公安，就達到停工條件，這次除了停工以外，也把負責人依過失致死移送法辦。鄭文燦也說，如果有公務員涉及違法失職部分，也會徹底調查，會請社會局擔任窗口，協助必要的善後與照顧。他也代表市府向家屬致歉，會把事件可能衍生的所有問題一次查清楚。