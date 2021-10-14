針對承恩砂石場崩塌意外，桃園市議長邱奕勝要求查明真相釐清責任，給死者家屬一個交代。（桃園市國民黨團提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山區承恩砂石場因砂石崩塌壓死1名計程車司機，矛頭指向市府長期縱容業者違法行為，桃園市國民黨團指出，經查市府8年來對全市砂石場連續稽查多達412次，但開罰數不成比例，明顯失職。

桃園市議會議長邱奕勝表示，計程車司機在路上被違規砂石場崩塌砂石活埋，顯示公共安全出了問題，他要求市府務必盡速查明事實真相，給死者家屬一個交代，站在市議會立場，也強烈要求市府負起公安責任，保障市民安全。

黨團提出3點訴求，包括承恩砂石場崩塌造成人命損失，為市府長期行政怠惰後果，黨團予以譴責、桃園還有多少類似的未爆彈，市府應立即全面清查，該罰就罰，該勒令停業就勒令停業、對於相關意外應嚴懲失職人員。

國民黨團執行長市議員徐玉樹表示，從各項資料顯示，市府明顯縱容，是一場標準的「人禍」，尤其業者被市府開罰22次，仍然我行我素、一再超限利用，這顯現出公權力不彰。

黨團議員梁為超、周玉琴說，依市府過去的紀錄推論，承恩砂石場發生崩塌意外絕非單一事件，而是一個引爆點，市內砂石場不知還有多少個未爆彈，呼籲市府不能掩耳盜鈴，對砂石業者種種違法行為視而不見。

據統計資料，建管處從2013年到2020年這8年間，針對桃園市內的砂石場共稽查421次，但裁罰次數卻完全不成比例，就算被罰業者生意還是照做、錢照賺，繼續違法營業。黨團質疑，除承恩砂石場外，其他超限利用的砂石場為何一再被縱容，稽查是否只是虛應敷衍？

黨團表示，市府發給承恩企業公司的工廠登記證，土地使用分區為山坡地保育區、主要產品為其他非金屬礦物製品及石材製品，產業類別為非金屬礦物製品製造業，不管是否可以作為砂石堆置場，圍牆緊鄰路邊，明眼人應可看出這是不定時炸彈，批評市府毫無作為。