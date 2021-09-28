Netflix所推出的韓國原創電視劇《魷魚遊戲》，9月初才剛上映就已掀起「魷魚旋風」，一舉攻占多國的收視排行榜冠軍，也再度刷新韓劇單日觀看的超高記錄。而一名移居韓國的美國正妹YouTuber，近日在個人影片中透露，去年曾收到製作公司的演出邀請但她卻拒絕，並公開拒絕的原因，讓不少網友大呼「太可惜」。

來自美國的Raye因與韓籍老公Jin結婚後便搬去韓國，兩人也因此開設專屬頻道레이진 [Raye & Jin]分享私下的逗趣生活，以及兩人的文化差異，吸引大批網友追蹤。而隨著《魷魚遊戲》的熱播，Raye也在近日更新的影片中，自爆自己差點能在其中演出的經歷。

Raye在影片中表示，像他們這種旅居在韓國的外國人，經常能收到製作單位或是廠商的邀請，擔任模特兒，而去年10月時她就曾收到一個製作單位的簡訊，邀請她參與新戲的演出，但礙於製作公司都有保密條款，因此無法提供更多細節，只告訴她需要一名人體彩繪的外國模特兒，當天必須穿著內衣以及內褲演出，並開出「3天給付500萬韓幣（約新台幣11.7萬元）」的豐厚酬勞。

Raye看到後雖相當心動，但演出過程只能穿著內衣及內褲，加上酬勞又太過優渥，讓她忍不住懷疑是詐騙集團的騙人手法，因此考慮幾天後便拒絕了邀約，事後看到《魷魚遊戲》播出後的畫面，其中幾幕場景與製作公司敘述的內容不謀而合，她才發現自己錯失良機，相當後悔的表示「下次一定不會再錯過」。

網友看到過也紛紛留言「太可惜了！竟然錯過這個好機會」、「太酷了，竟然收到拍攝邀請」、「不能講清楚拍攝內容真的會讓人怕怕的」、「魷魚遊戲真的超好看，沒演出實在太可惜」。