女星秦嵐日前因一張白色小背心自拍，胸前冒謎之凸起，掀起網熱議她是否走光了，對此，秦嵐懶理網上討論，寵粉的她，日前則曬出一系列自拍美照，秦嵐還親民手比愛心，不過她的自拍視角，卻冒出藍綠色蕾絲，有網友就好奇問蕾絲是何物，秦嵐則妙回：「你猜」。

照片中，秦嵐頂著精緻妝容、身穿黑色西裝外套，對著鏡頭大玩手比愛心，保養有術的秦嵐顏值凍齡、肌膚緊緻，不過在秦嵐的邪惡自拍視角中，她的西裝下則露出藍綠色蕾絲，有粉絲就好奇留言問：「裡面是禮服嗎」，秦嵐則妙回：「你猜」，女神回應超幽默。

秦嵐放送福利曬自拍。（圖／取材自秦嵐微博）

有網友則敲碗向秦嵐喊話，希望她曬照要一次一比一次多，還釣出秦嵐回應：「不要太期待」，至於有人問「這大熱天的，穿的有點多啊」，秦嵐則回應：「降溫啦」，其他粉絲則把焦點放在秦嵐的美顏上，紛紛誇讚：「可愛的小姐姐」、「姐姐比心心」、「姐姐好美呀！比心」、「女神太甜了」。

其實秦嵐不吝嗇在網上分享美照和生活大小事，而秦嵐不只美照吸睛，就連她日常的健身照也超養眼，秦嵐對自我飲食和運動都有嚴格要求，她日前就曬出瑜珈墊拉筋照，讓秦嵐的身材曲線全都露，她蠻腰、腹部零贅肉，手臂和長腿更是超纖細，秦嵐完美身材曲線看不出已42歲，說她是美魔女一點都不為過。