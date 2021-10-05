1名人夫在網路上抱怨妻子，他說妻子日前發現他偷藏私房錢與他冷戰，他最後低頭傳訊息向對方道歉，對方竟冷冷地回了1句「藏私房錢的婚姻是可悲的⋯」讓他崩潰地問網友「藏私房錢的婚姻是可悲的？」不少網友笑說「沒錢可藏比較悲哀」，也有人認為妻子一定也有藏私房錢，才會先「下手為強」。

該名人夫在臉書「爆料公社APP/匿名館」發文表示，他日前被妻子發現他會將公司多發的獎金偷偷藏起來、作為私房錢，妻子發現後相當生氣，甚至與他冷戰長達1個禮拜，他最後低頭傳訊息給妻子道歉，他說因為妻子一直不願意當面對話，他才只好透過文字道歉。

1名人夫在網路上抱怨妻子，他說妻子日前發現他偷藏私房錢與他冷戰，他最後低頭傳訊息向對方道歉，對方竟冷冷地回了1句「藏私房錢的婚姻是可悲的」。（翻攝自臉書「爆料公社APP/匿名館」）

該名人夫說，他傳訊息給妻子道歉後，對方竟然只回覆1句話「藏私房錢的婚姻是可悲的⋯」，讓他相當崩潰，最後決定將此事分享出來，並詢問網友「想問已婚的朋友們，藏個私房錢真的有那麼嚴重嗎？」網友們紛紛對此發表法。

其他網友留言說，「我覺得沒錢可藏比較悲哀」、「相信我，你老婆一定也藏私房錢了」、「有些人會想是不是有了私房錢後就會開始東搞西搞之類的！所以這才是老婆生氣的地方」、「現在還會有人有不藏私房錢的嗎吧，哈哈我老公都藏在鞋櫃」、「最好的掩護方法是這筆錢就說是要給老婆！只是還沒存夠看看是否能消老婆的氣」。