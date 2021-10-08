林姓男子去年底與綽號「小啃」男子合作，從馬來西亞寄送藏有淨重3.4公斤K他命的抽油煙機，遭調查局幹員送辦。桃園地院審理時，法官認為林男坦承犯行，已有悔意，非惡性重大之徒。依共同運輸毒品處有期徒刑2年、緩刑5年。

檢方調查，林姓男子和「小啃」男子在2020年時合作，林男提供新北的住址，讓林男從馬來西亞航空運送抽油煙機，裡頭藏了4包淨重3.4公斤的K他命。不過包裹通關時關務署台北關發現，桃園市調查處獲報後，指示快遞人員繼續派送包裹，並趁林男領貨時將其逮捕。

桃園地院審判長陳品潔、法官王鐵雄、蔣彥威合議審理此案，法官認為，林男運輸毒品數量非少，對社會及國民健康危害故屬嚴重，但他只是為了獲得3萬元報酬同意收受毒品，被非主導地位，難認主觀惡性重大，且K他命一入境就被查獲，並未流通，未對國人身心健康產生實害，犯罪意圖難與運輸大量毒品至社會治安產生重大危害的運毒集團、毒梟相比。

法官又認為，運輸第3級毒品為7年以上有期徒刑，但林男坦承犯案，依偵審自白規定減輕其刑，最輕本刑仍為3年3月以上有期徒刑，與林男犯罪情節相較，猶嫌過重，其犯罪情狀客觀上足以引起一般同情，容有情堪憫恕之處，因此依刑法第59條之規定減輕其刑。

最後考量林男一時失慮偶罹刑典，犯後坦承犯行，已有悔意，經此偵審程序及刑之宣告，當知所警惕，宣告緩刑5年，並向公庫支付10萬元，並提供120小時義務勞務。

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