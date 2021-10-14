不少夫妻都會存自己的私房錢，以備不時之需，不過一旦被伴侶發現，可能就面臨充公的命運。印尼一名男子與妻子結婚後，租了一間公寓作為婚房，豈料5個月後他才發現，妻子竟然就是房東，讓他看了哭笑不得，將此事分享至網路上，引發討論。

根據《星洲網》報導，男網友@Aqim03在抖音表示，他在婚前就計畫與妻子在外租房住，近日結婚後，為了節省支出，他也對每個月的開銷與財務規劃做了調整，豈料付了5個月的房租後，他開始覺得不對勁，仔細調查後驚覺，房東其實就是他的老婆。

@Aqim03也將此事分享至抖音，但並未表達自己的不滿，而是在影片最後，放了一張哭笑不得的表情圖案。此事在網路上引發討論，累積73萬觀看次數，網友紛紛表示，「女孩子先買房吧！以後再租給老公，又可以賺一筆零用錢」、「老婆很聰明，很懂得如何做生意」、「另類賺零用錢的方法」。

不過也有人認為，這是欺騙的行為，因此無法接受，「如果是我的話，會氣到直接離婚，因為感覺被騙了」、「這種事情應該要在婚前談好吧！事後發現的感覺很差，覺得自己被當傻子耍」，還有人分享類似經歷，「我大嫂也是在婚前置產，不過我哥認為，買房子是他的責任，因此每個月都會付房租給我大嫂」、「我姑姑買了一間店，也是租給丈夫當作辦公室，成為她的被動收入」。