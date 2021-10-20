大學學生宿舍普遍嚴重不足，學生住宿需求長期遭漠視。時力立委王婉諭今日於立院召開記者會表示，即便教育部已提出5年50億計畫改善，但弱勢學生吃不到，房東不願租稅曝光，導致執行率不佳，政府應重新檢討相關方案。

王婉諭指出，教育部在2019年提出5年50億的校外租金補貼、宿舍提升計畫，但2年過去，校外興辦學生社會住宅的執行率是0，另外，計畫要求校外租屋必須合法，但很多房東不接受報稅、且補助金額遠低於內政部租金補助等等，都是一大問題。

王婉諭主張，教育部應針對弱勢學生，提出可負擔租金原則，並與內政部商議，讓大學生適用單人家戶補貼。並整合包租代管，提供同樣補助及優惠。

王婉諭表示，學生宿舍整修，應訂定宿舍基本居住標準，把屋齡、房型、設備等項目，列為標準，不符者提出改善計畫，特別是宿舍短缺且註冊率高的學校，更應積極辦理新建學生宿舍，並將上述事項列為大學評鑑指標。