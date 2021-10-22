珍愛藻礁等4項公投年底投票，對於民進黨反對就大潭藻礁召開聽證會，僅願舉辦公聽會，國民黨立委林為洲痛斥民進黨，「選前說一套，選後都忘掉，根本打假球」。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政直言，蔡英文總統曾說考慮舉辦聽證會，如今民進黨害怕真相浮出，選擇用公聽會蒙混，令人遺憾。民眾黨立委蔡壁如則說，不反對三接，但反對錯誤選址，呼籲民眾12月18日站出來護藻礁、愛台灣。

國民黨昨在內政委員會提案，要求海洋委員會在1個月內針對大潭藻礁舉行聽證會，遭民進黨以人數優勢否決，民進黨隨即提臨時修正案，改成在3個月內邀集專家學者舉行公聽會，並通過。

國民黨立委林為洲指出，藻礁公聽會早已舉辦多次，最後都各說各話，聽證會則有嚴謹程序，具有一定程度的約束力，可以詰問官員，政府也須接受並落實最後的決議結果，「3個月後公投早已結束，若只舉辦公聽會恐淪為形式」，民進黨立委的提案讓人覺得偽善。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，他在2018年跟蔡英文總統在官邸見面，蔡當時就說考慮舉辦聽證會，年底公投正是需要真相浮出之際，但民進黨害怕真相浮出，選擇用公聽會蒙混過去，民進黨在野時的價值與精神，在執政後逐漸消失，絕非台灣之福。

潘忠政表示，他從2015年就申請該地為自然紀念物，但民進黨怠忽職守，讓觀塘三街進入環評，蠻恨造成環評史上最黑暗的一天，呼籲民進黨懸崖勒馬、亡羊補牢，為蒼生著想，也為藻礁生態著想，不要執迷不悟。

民眾黨立委蔡壁如則說，官員至今不願回答若珍愛藻礁公投過關的替代方案，但大家都心知肚明台北港是重要方案，若把三接遷移到台北港，工程時間可縮短一半，這也是民進黨不敢舉辦聽證會怕民眾知道真相的原因。