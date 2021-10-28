台中第二選區台灣基進立委陳柏惟被罷免後，民進黨派誰出戰，引發關注，台中市黨部今天(28日)表示，前立委林靜儀已將戶籍遷至烏日區，應是由她參加補選，但黨中央還未對外正式宣布。常在臉書評論時事的藥師林士峰指出，據他觀察，第二選區應該算是搖擺州，民進黨竟空降一個爭議性不輸陳柏惟的人，讓他蠻驚訝的。

藥師林士峰28日在臉書貼文表示，其實蠻驚訝民進黨在面對台中第二選區的立法委員補選，還必須徵召一個外地人空降投入選戰，據他的觀察，這ㄧ區應該算是搖擺州，從過往紀錄來看，民進黨和國民黨勝負互見。

林士峰接著酸說，拿上次2020年總統大選票數來看，總統蔡英文以57.53%得票大勝藍軍37.12%，怎麼會連一個在地經營的地方人士都提不出，只能仰賴空降呢？甚至還空降一個爭議性不輸陳柏惟的人。

林士峰舉出PTT鄉民整理的林靜儀的爭議事件，酸民進黨不要再考台中第二選區居民的智力測驗了：比如2018年6月，林靜儀針對環保署限塑政策，稱她10多年來喝熱珍奶，一直都是用杯子和湯匙。2018年5月，林靜儀質詢時任環保署長的李應元時表示，晚上10點後限電，10點之後不要看電視，也不要開燈，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題；林靜儀後來卻解釋她只是在反諷。2019年3月27日，林靜儀在臉書呼籲，如果遭到長輩催生，可回應「再投國民黨，就不生小孩」，慘遭網友噓爆，甚至有人質疑難道投民進黨就生小孩嗎？