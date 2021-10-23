由國泰人壽與開陽能源共同合作開發的「雲林麥寮天機太陽能電廠」落成啟用，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、雲林縣長張麗善等人出席，蔡英文強調，能源轉型是她任內重要政策之一，一定要如期達成任務。

麥寮天機太能電廠自2017年開發，2019年動工，第一期已於2021年3月完工，裝置容量26MW，到今年10月初發電量約達2568萬度，減少碳放量1.36萬公噸，2022年將完成第二期6至10MW，第三期亦緊鑼密鼓進行中。

天機太陽光電發電廠一期是全台38區嚴重地層下陷區第一個自建特高壓升壓站100MW的地面型太陽能電廠。

雲林麥寮天機太能電廠23日舉行落成用儀式，蔡英文總統、政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、能源局局長游振偉、金管會主任秘書陳開元、雲林縣長張麗善、台電公司董事長楊偉甫、開陽集團董事長蔡宗融、國泰人壽總經理劉上旗、國泰金控總經理李長庚、立委蘇治芬等皆出席。

蔡英文致詞表示，能源轉型是她總統任內最重要的任務，是國家奠定可長可久 發展的基礎，對她來說，這是任內一定要達成的任務，恭喜開陽能源董事長蔡宗融完成麥寮天機太陽能廠計畫，也感謝他在過去發展綠色能源路上與政府在一起，「也常常罵我們」，這個罵是好的，讓她知道在發展綠能時，民間遇到什麼樣的困難。

蔡英文說，也謝謝金融業者國泰金控和國泰人壽能夠大力支持綠能產業的發展，政府去年啟動綠色金融方案，期待金融機構支持能源轉型，創造永續發展，光電的設置量相較5年前成長了4.3倍，分擔尖峰用電的需求，減輕供電壓力，有這樣的成績很不容易。

雲林縣長張麗善致詞說，雲林縣長期推動綠能產業進駐，把關標準是「三不三要原則」，不影響農漁業發展、不影響觀光產業及環境發展、不違反國土計畫相關目標及規範，要產業發展及地盡其利、要尊重民意及保護縣民、要充分就業及繁榮地方，雲林縣府對於漁電共生、農電共生、屋頂種電鼎力支持，一地兩用、地盡其利。