女星柯佳嬿昨（2）日現身金鐘獎擔任頒獎嘉賓，當天她以烏黑的長直髮搭配軍服現身，俐落又帥氣的造型讓不少人印象深刻，沒想到回家後她卻在個人IG上曬出捲髮自拍照，不少網友看到後直呼「以為是HEBE」意外引發關注。

柯佳嬿出道多年，憑著精湛的演技與清新的氣質受到粉絲們愛戴，陸續在《小資女孩向前衝》、《必娶女人》等劇中演出，都創下不錯的收視，2019年還憑著電視劇《想見你》，在劇中一人分飾兩角而拿下第51屆電視金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，瞬間紅遍兩岸三地，也意外擄獲不少南韓粉絲的心，人氣不斷攀升。

而這次的金鐘獎頒獎典禮，柯佳嬿也受邀擔任頒獎嘉賓，只見她穿著一件軍裝造型的蕾絲刺繡洋裝，搭配乾淨俐落的妝容與烏黑的秀髮，雖頭上沒有飾品點綴，仍看起來相當耀眼且帥氣，受到不少網友的好評。不過，待典禮結束回家後，柯佳嬿卻在個人IG上發文表示「收工回家頭髮超捲，晚安」並曬出由下往上45度角的自拍照，乍看之下與知名女歌手HEBE（田馥甄）十分神似。

演藝圈好友方志友、施柏宇、戴愛玲、姚愛寗和歐漢聲看到後都大讚她的美貌，網友也紛紛留言「我還以為看錯帳號」、「差點誤認是HEBE」、「女神撞女神，不違和」、「今天的妳美慘了」、「超美的仙女」、「美麗的謝太太」、「每天都被自己美醒」，不到一天便吸引超過7.5萬人按讚。