中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯有料身材，還有173公分身高，在啦啦隊中人氣相當火，每每更新動態都湧入大票留言；最近短今穿上性感泳衣曬出青筋雪乳，挺10月國際乳癌防治日，但她用手拉著下半身側邊綁帶的模樣太犯規，引人遐想。

短今先前曾因肌膚太白皙，胸部出現青筋，她的誇張身材馬上掀起暴動；今（5）日短今在IG發文，跟上國內外知名人士響應10月國際乳癌防治日，「Be a Better Me！乳癌防治，做更好的自己」，並上傳多張穿著性感泳衣胸前別著粉紅絲帶，在游泳池裡的照片。

短今身上兩截式的黑色性感泳衣太犯規，她的E罩杯豐滿雙峰直接彈出來見客，胸前的粉紅絲帶讓人目光不自主都放在雪乳上，I字事業線更是深不見底；她的下半身泡在水裡，而短今用手拉著綁帶設計的泳褲，畫面看起來格外邪惡撩人，讓網友腦中充滿無限幻想。

原本只是要呼籲乳癌防治，沒想到短今露出大片肉色，讓網友再度被美暈，「美到炸」、「短今這樣好可愛」、「好性感」、「水唷水唷」、「啊嘶，幫我叫救護車」、「好正又好辣，噴鼻血」。