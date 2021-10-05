脫口秀女星龍龍日前控訴遭「炎上BURN」班底老K言語霸凌，雙方隔空互撕，風波越演越烈，而老K也被網友起底，曾拿白冰冰女兒白曉燕命案開惡質玩笑，對此，白冰冰也坦言「說不震驚、不難過是假的」。

老K曾在年初的「Two Three Comedy」站立喜劇中，先是問觀眾：「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」接著他自己回答：「《小燕之夜》，她以前公祭的時候參加過了」。

而老K拿白曉燕命案來消費的行為，讓網友相當不滿，砲轟他低級無下限，白冰冰3日也在臉書發文，「忍讓不傻，是胸懷，忍讓是氣度；用忍讓換祥和，選擇讓步，不是懦弱，是因為在乎，選擇饒恕，不是因為虧欠，而是不想把人逼上絕路，小勝靠智，大勝靠德，德不配位，必要遭殃；人善良就是最大底氣。」被解讀是在回應此事。

4日白冰冰再度發文，透露收到許多朋友與網友的支持、鼓勵，及表達對社會現象的不安，她由衷感謝，並坦言臉書朋友傳給她看那一段影片的時候，說不震驚、不難過是假的，她也難以理解「這位年輕人的腦子裡到底都存在什麼樣的想法」。

最後白冰冰也給他勸告「踏著無辜往生者的血跡，衝向自己的網紅路，這是不智的，若不想修正，未來也請勿再傷害到任何他人。」