「薩泰爾」旗下班底老K日前遭脫口秀演員龍龍控訴霸凌，雙方紛爭越演越烈，現有網友挖出老K曾拿白冰冰女兒命案開地獄梗玩笑，遭網友群起轟爆，對此，白冰冰也PO文發聲了。
老K年初在「Two Three Comedy」站立喜劇中，先是問觀眾：「說到冰冰好料理，大家知道冰冰絕對不會去上哪一個節目嗎？」接著他自己回答：「《小燕之夜》，她以前公祭的時候參加過了」。
此言論遭網友一面倒痛批，認為他明顯拿24年前震驚社會的白曉燕命案，當作自己喜劇笑料，根本是在母親白冰冰傷口上灑鹽，砲轟他低級無下限，「地獄梗很多種，但偏偏這是最不入流的那種」、「徹頭徹尾看不起你」、「到底是怎樣的水準才會拿命案來開玩笑？」
而白冰冰3日晚間也在臉書發文，「忍讓不傻，是胸懷，忍讓是氣度；用忍讓換祥和，選擇讓步，不是懦弱，是因為在乎，選擇饒恕，不是因為虧欠，而是不想把人逼上絕路，小勝靠智，大勝靠德，德不配位，必要遭殃；人善良就是最大底氣。」
雖然白冰冰隻字未提老K，但網友都認為她是在回應此事，大讚她氣度相當高，「受教了」、「姊氣度真大，有智慧的女人最美麗」、「冰姐是人美心更美」，連網紅四叉貓（劉宇）看了也轉發：「這大概是冰冰姐回應老Ｋ的一段話吧」。
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