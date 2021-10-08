脫口秀演員龍龍上周痛訴遭老K言語霸凌，博恩除了拍攝影片對龍龍道歉，也宣布：「老K無限期留職停薪」，這讓網紅廣告小妹直呼跟上這波熱潮，更直言：「龍龍的不討喜是真的」，稍早她以6點總結「龍K之亂」時，還宣布懷孕的好消息，引起網友議論。

廣告小妹發文第一句就說「請眾卿原諒孕婦」，直接公布懷孕喜訊，接著透露懷孕過程，除了虐殺老公和抱著馬桶吐之外，沒有別的事情可做，更不忘誠徵紐約月嫂和帥哥保姆，接著話鋒一轉，表示東區德和老K在直播「性羞辱」龍龍是事實，但老K本人也坦承討厭龍龍，因此長期針對她進行羞辱，對此，她強調：「龍龍的行為瑕疵，並不等於老K就沒錯，還是個爛咖。」

廣告小妹表示看了龍龍昔日舊影片，發現有很多部分都屬於性羞辱，不禁感嘆：「你們這些喜劇演員是不是除了性羞辱，就沒別的吐槽方式了？」直言若要罵龍龍雙標，至少舉例她對其他人類進行性羞辱一事，接著提出不解部分，表示：「身材、性器官這類東西適合自嘲，不適合用來當武器，人類的缺點那麼多，隨便撈幾個當炎上施力點都有，一直停留在性羞辱意義到底在哪裡？」

不過網友重點都未放在她評論「龍K之亂」，而是紛紛留言祝賀她懷孕：「結果內文講誰都不重要了，先恭喜」、「恭喜你老公，接下來有很長一段時間你會累到沒空罵他」、「撐過初期就會好一點的」。