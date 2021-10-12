艾怡良不僅以電影《我沒有談的那場戀愛》入圍金馬獎最佳新演員和最佳原創電影歌曲獎，也將回歸創作歌手身分，發行全新專輯《偏偏我卻都記得》。她今在臉書PO出一段即興作畫的影片，為新專輯帶來藝術性開場與概念前導。

影片中，艾怡良用其擅長的壓克力畫，以「貪‧圖」為概念即興創作，眷戀擁抱著的兩人，在畫面翻轉後更帶出蘊藏的「貪」字，呈現出人們對慾望追求的無極限。然而，看似永無止盡地需求其實也並非壞事，像是情感中貪念對方能和自己有對等的回應。

艾怡良以「貪‧圖」為概念創作。（EMI唱片提供）

這幅名為「勸戒」的畫作，她構思了一天，畫了近3個小時，而新專輯的製作期則花了3年時間，她表示，在創作的過程中，除了旋律、歌詞，還有很多像是電影般的畫面會出現在她的腦海裡，因此這次有畫作的展現，一起呈現給大家更完整的艾怡良。

艾怡良回歸創作歌手身分，即將發行新專輯《偏偏我卻都記得》。（EMI唱片提供）

新專輯首波概念主打單曲〈貪〉14日下午2點首播，晚間9時數位單曲、MV同步上線。〈貪〉的詞曲由艾怡良獨自完成，歌詞中「兩手空空了，也不見得愛得太收斂。」有時候你以為，那些都是愛，其實只是貪。她的文字總是擅長以看似旁觀者的角度描寫主觀意志，那種其實看似不服輸的示弱，正是許多人感情裡無法避免的貪念。

製作人陳建騏除了使用鋼琴、吉他、合成器與大提琴編曲，更在作品中加入許多急促的呼吸聲與環境噪音，讓整首歌曲的貪念主題更顯張揚，以〈貪〉作為這次專輯的概念敘述，是艾怡良對自我與世界表達懺悔的方式，「要提起勇氣再愛之前，先好好懺悔。」即使我們想再提起勇氣做以前做錯過的事，前提都是，我們該好好懺悔。

艾怡良全新創作專輯《偏偏我卻都記得》，包含〈我這個人〉在內的11首歌曲，把生活裡的每個部分細心詮釋後，成為歌曲以音樂形式發表。這次的專輯依舊與熟悉的製作人陳建騏再度聯手打造，專輯名稱《偏偏我卻都記得》其實並非任一歌名，亦非節錄歌詞，而是以專輯的名稱作為這次意念的「總結」，從這個帶著懺悔的角度，用歌曲一一告解。