女星雞排妹原本護航龍龍到底，未料直播竟逆轉上演「屠龍記」，事隔數日後，龍龍在臉書發文道歉，並喊話雞排妹：「希望妳最後給我擁抱是真的」，沒想到卻換來對方無情回應：「請妳回去妳的舒適圈」，對此，死對頭陳沂跳出來狂酸雞排妹「不善良」。

雞排妹日前開直播「屠龍」，指出龍龍影片落淚是假的，沒想到龍龍發聲道歉後，喊話雞排妹「希望妳最後給我擁抱是真的」，卻遭無情回應：「如果我沒有去抱妳，現在是不是會講我無情呢？」死對頭陳沂見狀狂酸：「一個善良的人，是不會把人趕盡殺絕的，而且用最壞的手段，通常強調自己多善良的人，都很不善良」，接著不忘嘲諷：「就像強調『純』的，通常都『不純』，只有純黑是真的」。

此外，陳沂坦言看到雞排妹和龍龍「歹戲拖棚互咬很有趣」，也藉此呼籲所有人不要隨便覺得別人跟自己是同夥就沒有戒心，因為不知道哪天對方會自保切割，然後為了博取眾人信任，講出自己曾說過的秘密，直言這種行為很像國中女生8+9吵架，本來是好姐妹，吵架後就到處去說妳的秘密。

對於一開始狂批老K，龍龍也坦承自己記錯了，對於隱私被侵犯與違反約定脫稿演出，而對方堅決不認錯的言論讓自己感到非常憤怒，因此沒有再次確認實際演出內容用字，對於在影片指稱薩泰爾與老Ｋ說謊感到非常抱歉。