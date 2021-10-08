69歲資深男星廖峻早年和澎澎組成喜劇雙人組合走紅，2018年傳出他二度中風後工作量便減少，兒子廖錦德近日上節目分享當時知道父親中風經過，透露當時廖峻到製作人朋友家聊天，起身上廁所時突然一陣頭暈，原本以為是貧血，後來感覺不對急送醫，才被確診是中風。

廖錦德近日上《命運好好玩》分享父親廖峻中風來龍去脈，表示那天他人剛下竹東交流道，就接到電話知道父親身體出事，但叫他先別緊張，後來他才知道爸爸那天是到製作人家和公司的朋友聊天，下午1、2時的時候廖峻站起來想上廁所，未料一陣頭暈目眩，連走路都站不穩，原本廖峻以為只是一時貧血，沒想到更可怕的症狀接連發生。

廖錦德慶幸廖峻送醫後神智清楚，能自己下床。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

廖錦德說，爸爸後來聊著聊著說話變得遲緩，行動上也變得很怪，幸好一旁的製作人細心，驚覺廖峻狀況不正常，就趕快叫救護車送醫，這才確定廖峻二度中風，又因為當時在急診室待太久，導致後續復健特別辛苦。今年3月廖錦德受訪，表示爸爸忙休養身體期間接到許多老朋友關心，目前雖然說話速度還是很慢，但至少旁人都聽到很清楚，復健情況還不錯。

對於廖峻現況，廖錦德說目前值得慶幸的是父親能夠自己打理生活，不用仰賴他人幫忙，這段期間也有不少劇組招手邀廖峻復出，但他與爸爸討論後，還是覺得暫時先不要接戲，健康最重要，他更分享，爸爸過去病倒的主因就是小看了拍戲後的疲勞，未正視身體反應出的疲累，直到無法負荷時已經釀成大病，也讓做兒子的廖錦德十分心疼。