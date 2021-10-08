人工智慧（AI）應用逐漸融入大眾日常生活，面對人工智慧快速發展，新光關係企業今天捐贈1000萬元給台灣人工智慧學校，協助培育國內AI人才。同時，台灣人工智慧學校也將從12月1日起遷址到新壽新板金融大樓，在更好的環境中發展。

台灣人工智慧學校2018年1月開辦，3年多來已培育超過8000名校友，逐步為台灣的科技創新注入一股新的活水。面對新冠肺炎疫情，AI將在民眾活及產業運作中扮演更重要的角色，台灣人工智慧學校未來發展空間很大。

今天捐贈儀式在新板傑仕堡舉行，包括新光金控董事長許澎、新光人壽董事長潘柏錚、新光人壽總經理黃敏義、台灣人工智慧學校董事長同時也是中研院院長廖俊智及台灣人工智慧學校執行長廖弘源等人均出席。

廖俊智表示，台灣人工智慧學校的成立，緣起於2017年的一場春酒晚宴，當時他跟中研院士孔祥重談到AI在全世界風起雲湧的發展，台灣絕對不能缺席。隔天，他就請中研院副院長周美吟開始規畫台灣要如何推動人工智慧的發展，經過1年多的思辯，最後決定從人才培育的角度出發。

廖俊智說，當時認為應該用民間力量來推動AI人才的培育，而不是靠政府，因此就向企業募款成立台灣人工智慧學校，3年多來，培育了8000多名人才為1200多家企業（橫跨15個企業類別）所用。

新光關係企業則由新光金控董事長許澎代表捐贈方，他表示，他1996年到美國麻省理工學院去參訪時，第一次聽到人工智慧，當時的主持人將這項技術的應用說得像科幻電影一樣，他其實是半信半疑。不過在之後3到5年內，那些像科幻電影一樣的內容在現實生活中一樣一樣的實現。

許澎說，這幾年來，新光關係企業有60多人是由台灣人工智慧學校培訓出來，藉由他們的力量來推動企業數位轉型，如新光金控開發AI智能客戶系統、新光醫院引進AI智能實驗室自動化解決方案、新光保全運用AI導入安全防護及居家照顧服務等，藉由數位科技翻轉消費者的生活方式，更加緊貼更戶的真正需求。