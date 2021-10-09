第23屆台北電影獎最佳女配角方面，老將新秀爭獎，最後由劇場出身的喜劇演員百白憑《詭扯》一角，從資深演員鍾欣凌、嚴藝文、陳雪甄和孫安可之中脫穎而出，拿下獎項，她一聽到自己獲獎，臉上露出不可置信的表情，立刻落淚痛哭。她上台忍住激動情緒，並把獎項獻給如娘家一般的屏風表演班，哽咽感謝已故恩師李國修，讓屏風學姊鍾欣凌也捂著胸口，感動落淚。

百白分享自己在劇場擔任幕後人員，李國修看出她熱愛演出的心，「第一個機會是他給我的，他對我說『你很喜歡演戲哦？』從那天起他就給我很多機會，我想今天拿獎，我的努力應該沒有辜負他吧！」她在《詭扯》一舉一動令人發笑，喜劇掌握得宜，評審則表示：「成功詮釋角色特性，恰如其分地掌握配角位置，與角色合而為一，喜劇節奏精準，渾然天成。」

第23屆台北電影獎「最佳女配角」由百白獲得。（台北電影節提供）

百白憑《詭扯》今奪北影女配角獎。（粘耿豪攝）

百白曾在許多知名戲劇和電影演出甘草人物，不過她坦言也很想爭取能好好戀愛的角色，「從我入行以來，很常飾演女主角的閨蜜，我非常喜歡演綠葉的角色，都演比較搞怪、常失戀的女生，但我近年來也不太想用這樣的演出，因為我不想要用我的肉身告訴這世界，長相像我這樣的女生是沒有人會喜歡的。美有很多種，我就是其中一種，希望導演為我想可以戀愛的劇本，而且我很會談戀愛！」