即使遭遇新冠疫情重創，高雄漢來大飯店仍舊勇奪2021年工商時報「台灣服務業大評鑑」國際觀光旅館類金牌大賞，10月13日在台北君悅酒店舉行的頒獎典禮中，漢來國際飯店事業群總經理林子寬從副總統賴清德手中領取獎座，除了感謝員工努力付出、國揚集團創辦人侯西峰的充份授權，也感謝政府對飯店產業的紓困，讓漢來飯店得以支撐到現在。

「台灣服務業大評鑑」是透過神秘客實際到飯店入住體驗，從第一線訪查進行評鑑，漢來大飯店擊敗文華東方酒店和台北亞都麗緻，斬獲金獎，同時服務中心行李員洪歆庭，也獲頒「服務尖兵」個人獎。

漢來大飯店自1995年開幕以來，是各項服務評比的常勝軍，曾三度獲得遠見雜誌評鑑「五星服務」首獎、兩次銀牌、兩次銅牌，數度與文華東方爭取第一名，更獲選承辦總統就職國宴。林子寬表示，在地品牌的漢來，如要打破台灣人對國際品牌的迷思，唯一出路就是把服務品質做到最好，不僅要讓顧客感受到真誠的服務，更重要的是超越顧客期待，讓顧客覺得物超所值，這就是「漢來式感動服務」的精髓。

高雄近年陸續有多家國際連鎖品牌飯店投入市場，目前高雄漢來大飯店正啟動樓層改裝工程，預計明年農曆年前完成，他期許漢來大飯店以更好的軟硬體服務，提供客人最好的體驗，並擦亮本土品牌的金字招牌。