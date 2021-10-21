隨著疫情趨緩，國人難掩出遊渴望，紛紛安排飯店度假計畫。台北W飯店於年末推出「Feast-cation 饗度假」住房專案，相約三五好友，來場挑戰味蕾的探險，專案自11月1日至明年1月31日（跨年不適用），內含主廚限定雙人海陸套餐，隨餐附贈2杯紅酒。

另外，除了擁有下午 2 點延後退房的服務，凡周一至周三期間，加碼享受彈性入住及退房時間，住滿 21 小時（套房不適用），幾點起床都不為過，一晚住不夠，每房每人未稅價2021 元即可續住1晚，最少2位，至多3位。

業者表示，專案中所提供之主廚限定雙人海陸套餐，提供賓客2種菜色選擇，且不論是想在房內或至餐廳享用，皆可依照喜好安排。the kitchen table西餐廳提供的炭烤安格斯戰斧牛排與波士頓龍蝦套餐，強調食材最純粹的鮮味，搭配燻雞凱薩沙拉與西班牙火腿佐帕瑪森起司，入口觸動味蕾探索異國風情。

紫艷中餐廳則是中式滋養套餐，在入秋後喝碗養生燉補的熱湯，特選頂級冰島鱈魚花膠和深海響螺熬煮而成，另有熱門招牌菜避風塘牛柳粒，牛肉吸收飽滿的醬汁，口感軟嫩；圓鱈粒炒飯更是粒粒分明，增添飽足感，最後以人氣港點菇菇包作完美收尾，僅需再加521元即享1瓶精選酒款（10％服務費另計），「Feast-cation饗度假」住房專案於入住期間加贈每月好禮。

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