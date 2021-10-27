10月23日，第22屆金手指獎於臺北時報大樓、北京華彬飯店同步展開複決審。初審入圍的219件作品，經15位評審委員10小時的奮戰，最終選出145件得獎作品。年度大獎究竟花落誰家 ? 將於11月6日及12月6日分別於成都及台北揭曉。

第22屆金手獎全球全球總決審評審, 大陸地區評審委來自各城市，實現本屆主題發光的城市、團結的力量。(時報獎執委會提供)

本屆金手指獎評審會議分二階段進行， 第一階段由99位大評審團在線上交叉評審 共計選出219件入圍作品進行複審。第二階段採兩岸同步線上進行，昨天7位台灣評委及由來自北京、上海、廣州、深圳等8位大陸評委，共評出金18件、銀23件、銅26件、佳作81件等，共計148件獲獎作品。

本屆評審團主席吳孝明。(時報獎組委會提供)

金手指獎評審團主席聖火傳媒合夥人暨總裁吳孝明表示，今年很多案例實力都很雄厚，不僅在消費者洞察、市場動察上作了最大的發揮，而且創意和策略都很好，讓評審不忍割捨。在疫情限制下同業們仍能讓品牌把營銷傳播做到位，創意作得這麼好、有效果。這是很難得的，我給同業們鼓掌。我相信今年金手指獎的獎項公佈時，大家都會為結果感到興奮，每個獎項都是實至名歸、令人叫好。

本屆評審團副主席張志弘。(時報獎組委會提供)

金手指獎評審副主席大亞創業投資執行合夥人張志弘表示，感謝各位每年都在同個地方相聚，金手指獎能夠辦到第22屆，非常感謝時報金手指獎的同仁們為廣告業這麼盡心盡力，這次金手指獎能夠借由各位評審的手把年度最優秀作品選出，為這個產業未來指引，是非常值得的一件事。

時報獎執委會執行長林淑黛。(時報獎組委會提供)

執委會執行長林淑黛表示，由於疫情影響，連續兩屆都是採取線上線下評審，疫情讓我們習慣了網路的無距離感，不同城市的創意人，藉由網路相連，激盪更多創意的火花。讓我們更堅定金手指獎成立的初衷。期許在艱難的世道，每個人都能齊心協力，以創意讓世界變得更美好，也謝謝這22年來，每位參與金手指獎廣告人的支持。