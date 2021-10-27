迎接萬聖節，台北文華東方酒店M.O. Bar將於10月30日周六傍晚5點為賓客舉辦萬聖狂歡之夜，搭上時下正夯的影集《魷魚遊戲》打造一場「M.O. Squid Game」 MO魷魚遊戲主題派對，現場更將準備遊戲讓賓客挑戰拿獎。

M.O. Bar在萬聖節之夜推出MO魷魚遊戲主題派對，賓客可一價暢飲一系列主題特調，並欣賞DJ現場表演。（台北文華東方酒店提供）

M.O. Bar每年萬聖節舉行的主題狂歡派對廣獲台北都會男女的青睞，今年萬聖節特別以轟動全球的夯劇《魷魚遊戲》為主題，調酒師特別以劇中角色發想設計8款獨家特色調酒，像是以男主角命名的「No. 456成奇勳」是以琴酒為基底，搭配艾普羅香橙酒、柑橘果醬揉合蜂蜜的香甜，細滑順口且尾韻帶有柑橘香氣的微苦風味，滋味豐富又濃厚甘醇。

帶有細緻氣泡與粉紅色澤的「No. 240智英」，入口時可以感受到普羅賽克氣泡酒的輕爽綿密，水蜜桃和蘋果汁的果香清甜縈繞喉間，令人回味無窮；還有剛布爺爺「No. 001吳一男」是經典的韓式燒啤組合，以真露燒酒搭配客思啤酒，體驗清爽又後勁十足的道地韓式特調。

活動當日傍晚5點開放入場，晚間8點起有DJ在現場精彩表演，每位1680元+10%就能無限暢飲特調雞尾酒，還有精選啤酒以及紅、白酒與軟性飲料可選，若訂位並符合主題變裝入場，可獲贈彈珠汽水調酒1杯，賓客還能現場挑戰「椪糖戳戳樂」，完成指定圖案挑戰成功即可獲得1杯CODIGO 1530 Blanco。

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