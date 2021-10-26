甜點「魔物花園」以可愛的造型完美了整份餐點。（大地酒店提供）

每年的萬聖節套餐向來備受矚目，為了給賓客最應景的飲食體驗，有飯店業者邀民眾大玩變裝、享優惠折扣，也有另一家業者推出「鬼魅禁地」套餐吸客。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館旗下餐廳Cozzi Market逸．市集以及Blu Bar，將於10月28日至11月7日共同推出萬聖節主題餐點及特色調酒，凡穿著萬聖主題變裝到上述餐廳用餐，再享9折專屬優惠。

業者表示，逸．市集即日起全面開放自助百匯，更推出期間限定搞怪餐點，其中「吸血鬼肋排」以血紅吸血鬼為發想，慢火烘烤豬肋排淋上鮮紅火龍果醬汁，還有暗黑海鮮地獄麵、大眼怪果凍等萌鬼餐點，翻玩萬聖元素，平日每位980元＋10％、週末每位1280元＋10％。Blu Bar同步推出萬聖節調酒「血染長灘」400元＋10％，運用藍柑橘糖漿模擬清澈湛藍的海水，杯底運用紅石榴染上紅色鮮血，漸層的紫藍色，充滿末日詭譎美感。

北投大地酒店今年推出「鬼魅禁地」萬聖節大餐，顛覆視覺感官也刺激舌尖味蕾，前菜「蛆蟲巢穴」、湯品「骷髏地獄湯」、燉飯「暗黑妖怪墳墓」，驚悚血腥等恐怖元素一應俱全，主菜「惡魔血手」將美味的烤春雞佐上蔓越莓汁，衝突的口感炸出驚豔的美味；而甜點「魔物花園」、飲品「血腥獨眼」更是在驚悚的菜色之後，以可愛的造型完美了整份餐點，即日至10月31日限量供應，1580元起＋10％，須先預約。

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