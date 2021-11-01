台灣馬自達汽車宣布，11月推出「禮燦專案」，購買MAZDA CX-5即享「高額0利率」，再享「5年原廠保固」、「免費基礎保養」，CX-5型動旗艦版車型更加贈「限量原廠空力套件組」，包含前擾流、車身側裙及後擾流，賦予車身獨特外觀，展現更加精煉的動態線條。

台灣馬自達指出，CX-5配置雙前座導流式通風座椅、BOSE環繞音響系統等豪華配備，並擁有前瞻完整的i-ACTIVSENSE主動安全科技，例如：360度環景輔助系統、倒車煞車輔助系統。此外，CX-5黑艷版車型，外觀上融入黑色元素，導入爍黑設計式樣的車外後視鏡以及鋁合金輪圈，內裝則配置兼具機能性及高級質感的Granlux類麂皮與皮質混搭運動化座椅。

台灣馬自達指出，11月購買MAZDA3、CX-30全車系可享「5年原廠保固」；購買MAZDA2、MAZDA6、CX-3、CX-9全車系即享「5年原廠保固」或「24期0利率」二選一方案。