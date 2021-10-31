天是萬聖節，各地也有不少萬聖節不扮鬼的活動，其中第2屆的冷笑話「急凍之王」冠軍爭霸戰今天在新竹市登場，市議員李妍慧與參賽者一起挑戰冷笑話冠軍，她自嘲的冷笑話「不怕被丟紙球啊，因為她的看板早就被畫破過了」，贏得滿堂彩。

平常忙於市政又關心教育議題的李妍慧，是3個兒子的媽媽，她笑稱，我家孩子常無釐頭的跟她分享學校流行的各種冷笑話，所以這次直接請家裡的智囊團幫忙，有信心可以跟大家拚高下。

這場比賽在今天下午2時至4時於「肆樓喜劇」表演會議空間舉辦，邀請大家一起把家裡私藏冷笑話搬出來PK，參賽者中有清華、陽明交大學生，也有台北甚至香港的朋友參加，比賽規則是參賽者的笑話越冷越加分，有許多超有趣的原創冷笑話，開放觀眾能朝台上「丟紙球」以示讚許。

李妍慧說，其實平常在市政議會質詢，上台老神在在，這次破天荒嘗試講笑話，反而比較緊張，不過，她這次是人生無「恥」度，全部豁出法，帶來不少自嘲橋段的冷笑話，包括「光雕節坐光車遊街超尷尬」、「其實不怕被丟紙球，因為她的看板早就被畫破過了」，博得滿堂彩。

李妍慧笑稱，人生初次這麼開心被觀眾丟東西，原來冷笑話不等於不好笑的笑話，不好笑就要被丟紙球，觀眾的反應很殘酷，很佩服台上參賽者勇於嘗試，欣然接受台下噓聲的勇氣跟幽默感，這是很新鮮的體驗。

此次比賽由喜劇演員Gino主持，大鵰博士、六塊錢分別擔任評審，冠軍有獎金800元，主要是希望藉由這場比賽，讓新竹在地的脫口秀類型活動更受民眾支持和喜歡。