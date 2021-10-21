日本33歲男星東出昌大於2015年與35歲女星渡邊杏，因合作戲劇相識相戀，並結婚生下3名子女，沒想到東出昌大也因為拍戲，與當時未成年的女星唐田英里佳傳出婚外情長達3年的時間，讓渡邊杏不得不選擇離婚。而先前曾傳出東出昌大只願意負擔孩子們低額的贍養費遭到眾人唾罵，但近日他疑似擅自匯款渡邊杏，實際金額再度讓渡邊杏相當傻眼。

渡邊杏與東出昌大結婚多年，原本是人人稱羨的模範夫妻，但自從2020年東出昌大與唐田英里佳合作電影《睡著也好醒來也罷》後，便完全變了樣。東出昌大不僅背著當時正在懷著第三胎的渡邊杏，與唐田英里佳私下約會，即使被發現依然死性不改，讓渡邊杏相當心碎最後選擇放手離婚，獨自撫養3名子女。

不料，已被眾人貼上「渣男標籤」的東出昌大，離婚後竟表示自己沒錢，只能提供3名孩子各1萬日元（約新台幣2435元）的贍養費，與渡邊杏僵持了5個月後，近日卻被日本媒體爆出，東出昌大在對方尚未同意的情況下私自匯贍養費給渡邊杏，實際金額便是他先前所說的1萬日元，讓渡邊杏相當生氣且傻眼，但礙於他還是孩子的父親，依舊讓他有探視小孩的權利。

事實上，東出昌大雖因偷吃離婚重挫形象，但近期已回歸演藝圈繼續拍戲，10月份還被媒體拍到與一名30歲左右混血女子互動親密，甚至將對方叫來他下榻的飯店過夜，經紀公司隨後也承認了此事，令不少網友氣得直呼「不要臉」、「渣男果然活最好」。而渡邊杏近日則是接下新戲，拍攝結束後便打算帶著3名孩子移居法國生活。