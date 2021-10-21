由女團出身的南韓31歲女星秀英，日前宣布接下全新韓劇《說出你的願望》，將與男神池昌旭上演浪漫愛情喜劇，讓粉絲們相當期待。而人氣相當旺的她，除了忙著拍攝新戲外，也將舉辦線上粉絲見面會，並在網路上公開形象照大秀火辣好身材。

秀英19日於個人IG上PO文，表示「在今年結束之前，我們見個面吧」，為即將在11/13日舉行的線上粉絲見面會發出預告，而在率先公開的形象照中，只見她坐在椅子上背對著鏡頭，身上則是反穿著一件白色襯衫，並將襯衫鈕扣全開，辣秀平滑美背，雖照片經過黑白濾鏡處理，依然吸引超過29萬人按讚，粉絲們更直呼「太期待與姊姊見面了」、「姊姊真是美慘了」、「終於又能見到美麗的秀英」。

隔天，秀英又加碼曬出拍攝形象照時的側拍畫面，照片中她穿著一件黑色的西裝外套內搭黑色BRATOP，與灰色的休閒長褲，整體造型性感又有型，秀英還不忘將中門全開大方秀出飽滿半球與結實的腹肌馬甲線，再度吸引53萬人按讚，粉絲更暴動留言「大發！果然是我的愛」、「這身材真是不得了」、「女神果然不一樣」、「好健康的身材」、「辣慘我了」、「有臉有身材，太令人羨慕了」。

秀英在女團「少女時代」時期，便以亮麗外表與170cm的高䠷身材受到矚目，天生就是衣架子的她無論穿什麼，都能掀起一股帶貨熱潮，也成為不少廠商與雜誌指定合作的女星之一。而自從秀英單飛朝向戲劇圈發展後，她也開啟個人YouTube節目「TheSOOTORY」（더수토리），與粉絲們分享她的私下生活與保養祕訣。