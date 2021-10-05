兩性作家「喪彪・柳飄飄」（柳喪彪），常在社群網站分享日常和感情觀，引起不少網友共鳴，日前透露一家人剛從婆家要回家時，老公竟直接在車上扒光上衣，讓她嚇到立刻護住胸口，沒想到結局卻神反轉，讓一票網友全都笑瘋了。

柳喪彪日前從公婆家返回住處，才停好車就驚見坐在後座的老公，竟把衣服扒光裸著上身，當下想說還在社區停車場裡，是否有點太過猴急，便急著護住胸口質問：「要幹嘛？」這時才發現老公的衣服正蓋在寶寶汽座提籃上，老公眼見被誤會，急忙解釋是夕陽直射進車內，發現寶寶覺得太亮不好睡，但又不想驚動在開車的她，才直接脫下衣服蓋在上頭。

老公貼心舉動，讓柳喪彪沒想到能為寶寶付出到這種程度，大讚「又刷出新高度」，未料老公竟藉機教育女兒：「寶寶以後妳交男朋友，標準最少要像爸爸一樣喔」，讓她忍不住吐槽：「你標準也訂的太高的高了吧？人家男朋友最多做到，女朋友會冷的時候，脫自己外套給她穿…誰會在女朋友覺得太陽刺眼的時候，把自己身上唯一一件衣服脫下來給她擋太陽啊」，直言：「感覺女兒以後很難交男友了」。

對此，網友紛紛回應：「我老公也是這樣！連狗女兒坐車時太陽曬到眼睛都會心疼」、「以為最後會以車震做為結局」、「上輩子情人的各種行為都合理」、「最可惡的是害彪彪以為老劉在求歡，結果不是」。