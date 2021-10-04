iPhone近日推出13系列新機，引發換機熱潮。近日一名人夫表示，下班回家看到桌上最新的iPhone 13，整天的疲憊感瞬間消失，直呼「謝謝老婆的禮物，我終於能用她的iPhone 8了」，此話一出，令2萬網友全笑瘋，紛紛表示「總有一天你也會換到iPhone 13的」。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，在外工作整天，一進門就看到餐桌上一台全新的iPhone 13，令他疲憊感瞬間消失，連忙感謝老婆，「謝謝老婆的禮物」，沒想到下一秒卻說「我終於能用她的iPhone 8了」。

貼文曝光，引發2萬網友按讚、留言及分享，「笑死，結局根本神反轉」、「男人的快樂好簡單」、「從感動瞬間化為同情」、 「懂得進退的老公很棒」、「後面那句太經典了」、「對不起我笑了」、「好人一生平安」、「從感動瞬間化為同情」、「總有一天你也會拿到iPhone 13的」、「沒關係啦！2年後，就可拿到iPhone 13了」。

值得一提的是，留言中也有不少人標記另一半，「想用我的12嗎」、「你快要可以用我的iPhone 8了」、「我換iPhone 12 Pro Max時候，男友也終於升級拿我的iPhone X了」、「所以我iPhone 12的時候，老公也是換拿我的iPhone 7了」。