台灣房價居高不下，不少人為了買房而勒緊褲帶。一名女網友表示，自從男友有計畫要買房後，開始省吃儉用，生活品質大幅下降，相隔很久才喝到一杯星巴克，竟讓她開心不已，並將其PO上網問，「大家都怎麼平衡心情呢？這樣為買房省吃儉用真的值得嗎？」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，和男友兩人有結婚的打算，但對方自從有了買房計畫後，開始開源節流、省吃儉用，生活品質與過去差很多，雖然現在有疫情無法隨意地出門，但就連她生日，男友也都為了賺錢而加班，「真的感覺差很多，大家都怎麼平衡心情？」

原PO說，某一天上班時，行政告知她男友買了一杯星巴克放在櫃檯，她開心地立刻撥電話詢問「怎麼會花這個錢？」男友回說「加油有送買一送一券」，並告訴她雖然要存錢，但偶爾還是要犒賞自己。

原PO回想過去，以前想喝就喝，完全不用顧慮開銷問題，久久喝到一杯星巴克竟然讓她感動到要流淚，「有沒有已經買到房子的人，可以告訴我這樣節省值得嗎？」最後她也忍不住自嘲「小資男女的小確幸就是這麼樸實無華且枯燥」。

貼文曝光後，不少網友都對男友的作法讚聲，並告訴原PO「如果妳們買房不是想要投資，而是夢想有個家，那我得說真的很值得」、「那妳是希望跟男友未來有房？還是希望現在過得很爽，以後租房？」、「妳現在應該好好支持男友，因為是為了你們的未來而努力」、「男友很有上進心啊，日子只要不至於過不了也可以吧」。