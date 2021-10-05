父母都希望子女結婚後能夠過得幸福。不過一名男網友卻表示，近日到交往2年的女友父母家吃飯，之前女友只告訴父母他在竹科工作，拜訪過程氣氛也很愉快，直到他透露自己在友達任職，女友父母的臉就突然變了，沒想到返家後收到女友的訊息說「父母認為他不是在台積電，希望能分手」，令他當場傻眼。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，有一個交往近2年的女友，由於兩人有結婚的打算，因此他選擇在中秋連假時，帶著高級月餅禮盒拜訪女友父母，期間雙方都聊得非常愉快，他向女友父母透露自己在友達上班，沒想到對方突然臉色大變，但他也沒多想，並接著說，自己已在新竹科學園區附近買房，希望能於近年內結婚。

原PO離開女友家後，收到女友傳來的訊息，說「父母希望我們分手」，令他當場傻眼，並追問原因，女友回說「我跟爸媽說你在竹科上班，他們就一直以為你在台積電工作，今天得知你在友達，覺得跟你在一起不會幸福」。

女友進一步詢問，「你要去台積電應徵、丟履歷嗎？我看新聞說好像很缺人」，原PO聽完十分感嘆，並問及「我想問愛情裡，是不是99%是麵包呢？」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「台積電什麼時候成為挑老公的標準了」、「你又不是跟女友父母結婚」、「女友父母也太爛了吧！管太多」、「為什麼女友沒有幫你說話，如果之後碰到相似問題，你又該怎麼辦？」、「你女友到底是看上你的人還是看上你的錢啊？」