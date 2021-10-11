薔薔在《小明星大跟班》打電話跟爸爸道歉。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（12日）晚10點播出「對不起又被我搞砸了」，來賓余祥銓一開頭就為自己頻頻登上新聞版面向爸爸余天道歉，他也還原之前「夜店打人」事件：「和1個女生朋友上夜店，她碰到1個我不認識的男生，我去上廁所的期間他叫了很多香檳，帳單就遞到我手上，我那時候覺得有點不舒服，但我也沒講什麼卡就刷下去了。」

真正引爆2人衝突的關鍵點還在後頭：「出來外面之後，他又拉著我約的女生朋友說要去另外一家（續攤），我就有點生氣使出我的『魚翔拳』，但其實只是輕輕推了一下，他就去報警，我就被抓到警察局裡面了。」但這件事恰巧發生在他擔任余天助理的時期，因此連累了爸爸，錄影當場他還打電話給爸爸表達歉意，余天則回應：「沒關係啦，你那時候還很年輕，很少聽你這樣講，感覺好怪喔。」

察覺當下余天心情不錯，吳宗憲也趁機向他坦承一件事：「上次在節目裡面，祥銓知道你最害怕那種東西（蛇），其實那個是我的主意，祥銓是被我逼的，想說你生日也快到了，這次我再送你吃！」此話一出，瞬間讓余天回飆：「那次真的是把我氣死了！麥勾來啊（台語）！」

吳宗憲看到余天父子的互動，忍不住抱怨兒子鹿希派在他生日那天竟「激怒」他，Sandy則幫忙還原現場：「他（吳宗憲）生日，然後在飯桌上忍不住想說來個父子談心，他跟鹿希派說『爸爸平常這樣唸你、罵你，你會不會有怨懟？』，我弟就低頭想想說『老實說是有啦！』」越講越讓吳宗憲燃起怒火：「就說句爸爸對不起，會好好做就好了！」

同場來賓薔薔要道歉的對象也是爸爸，當時詐騙集團有200萬的訂金被押在她家，剛好那陣子她認識一位黑道大哥，對方聽聞這件事則建議他們歸還200萬，但薔爸則要她不要輕易聽信他人，但薔薔卻認為爸爸瞧不起她的朋友，當後來發現真相後十分內疚，節目中她也特地打電話跟爸爸道歉，但薔薔爸爸的反應卻是：「這麼晚了妳幹嘛講這個？妳是吃錯藥喔？我從來沒聽過妳跟我道歉，妳突然這樣子我會怕耶！」節目中天綜合台每週一至週五晚間10點中天綜合台播出。