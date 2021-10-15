高雄「城中城」大火燒出46條人命，是繼台中衛爾康大火後最嚴重的火災。高雄市長陳其邁第一時間被問是否請辭，竟停頓6、7秒後才回：「會深切反省、不會迴避責任」。單一建築導致數十條人命喪生，地方首長本就很難置身事外，然而陳其邁遲疑再三卻凸顯了一件事：民進黨缺乏「政治責任」，根本不配做民主政黨。

城中城起火主因仍在調查，公安事故原就涉及消防、安檢及法規查核是否盡職到位，但地方首長第一時間展現擔當做好危機處理，卻關係一個城市希望的重要表徵。遺憾的是，綠色執政後從中央到地方，充斥「只道歉、不負責」的現象和心態。

拿2014年導致32死、321人受傷慘劇的高雄氣爆來說，市長陳菊道歉了事，相關主管如副市長吳宏謀、水利局長李賢義、工務局長楊明州等人請辭，算是交代；事過境遷，氣爆事件對陳菊毫髮無損，還不斷升官成為監察院長。

最為人詬病的是，2016年小英上台後，吳宏謀高升工程會主委，後又出任交通部長，任內2018年發生宜蘭普悠瑪事故、2019年南方澳大橋斷裂，卻還能不斷轉換跑道高升，如今身為中華郵政董座。

不是說意外發生，首長就得一肩扛，問題是作為民主政黨豈能只懂批評，卻不勇於擔當，只嚴以待人卻寬於律己。2011年導致9死的台中阿拉夜店大火，陳其邁不是一再指責市長「胡志強這樣都不用負責，那請教一下，要死幾個才要負責？」陳其邁何不用自己訂定的標準檢視自己？

同樣道理，5月因3+11隔離政策出現破口，疫情大爆發，導致800餘人染疫死亡，蔡政府竟沒人下台負責。民進黨執政，再大的傷亡，都是一個道歉就可以了事的嗎？