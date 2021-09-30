2022九合一選舉迫近，民進黨選情普遍不被看好，黨內傳出「黨主席蔡英文希望6都市長人選，都由她自己負責協調徵召提名」的意見，引發各種議論。有人認為「是否假傳聖旨還不清楚」，也有人說「是與會委員提出的方案」，更有人認為不排除「先放話測風向」的可能性。

無論是哪一種可能性，都不能只將其視為蔡英文要「沒收」黨內初選、搞獨裁那麼簡單。因為如果此議成真，對台灣民主政治文化帶來的衝擊，以及對國民黨自認勝算極高的2022大選，是微妙的變數。

此議的罕見有三：一是藍綠兩大黨現在都以初選、全民調為提名原則；二是均以現任提名為優先；三是此議據悉是民進黨祕書長林錫耀提出，結果遭到正國會系統中常委陳茂松當場質疑，若總統有這麼說，就請總統公開出來說，「你說的不算」。其中暗藏派系角力的刀光劍影，不在話下。

6都市長是地方政權的重中之重，也是未來晉身總統大位的領頭班，民進黨目前掌握3都，對整併升格第7都的大新竹市也頗有企圖，如果7都皆由蔡英文親自協調徵召，不僅將使她擁有調控各派系角力的籌碼與資源，對其穩定掌控後小英時代的黨政權力格局，更是超前部署的利器。

而且無論2022選戰成敗，她的總統職務都不會受到影響，可謂穩賺不賠；在如今民進黨權力統合一元化、一言堂之下，當蔡英文果真公開提出此議時，黨內袞袞諸公敢不敢提出異議呢？

倒是對2022大選一直沉浸在十拿九穩、感覺良好中的國民黨來說，當蔡英文擁有了更變化多端的戰略與靈活調度的戰術時，藍營還能繼續安心做夢嗎？