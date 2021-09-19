中秋節連續假期，各地出現報復性出遊人潮，儘管目前仍是防疫2級警戒卻擋不住民眾遊興，就算民眾想待在家研究各種振興加碼優惠，恐怕也會被弄得頭昏腦漲。政府振興拿納稅人的錢辦活動，既是慷全民之慨，何必搞得那麼累人。

行政院推動振興五倍券，9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路。中央各部會為此推動8種振興加碼搭配，其中，除400萬份好食券為數位綁定免抽籤外，其餘包括動滋券、藝FUN券等7種券共 836萬份，將採周周抽獎的方式，讓民眾撿好康之餘，也能刺激經濟。

政府好康大放送，還推出「一站式」的登記平台，方便民眾參加；地方政府更紛紛搭配推出各類加碼方案，甚至可抽現金、房子相互比拚。從中央到地方都希望能在疫情衝擊之下，刺激一波新的消費熱潮。

然而，政府表面扮演著財神角色，說穿了還是為了執政攏絡民眾，但辦活動卻要民眾花精神去參加各種抽獎，且抽籤不是人人有獎，對一些如老人家等的「數位孤兒」而言，這些數位綁定、登記平台顯得不公平。

尤其這次振興五倍券是因開放機組員3+11政策造成國門破口，加上疫苗採購不力，以致5月本土疫情大爆發，即使現在Delta病毒入侵社區，仍有不明感染源案件。行政院長蘇貞昌竟大言不慚地將五倍券說成是在「照顧國人」，「與全民共享經濟成長果實」。

面對執政缺失，蔡政府慣用撒幣來掩飾破口，蘇揆更自傲沒有以鎖死的管理方式來換取防疫成功，還稱一樣可以一次又一次化險為夷，守住疫情，讓世界讚嘆。如此僥倖自滿的心態，勢將無法堵住不斷增加的境外移入個案帶來破口的風險。