原本依法在兩年前就該任滿結束的「促進轉型正義委員會」，在今年二度延任後，又提出將中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，並擬移除大廳內故總統蔣中正銅像。此一動作，不僅給外界民進黨清算鬥爭無招可用，「沒完沒了又來了」之感，更是藉著撕裂社會，轉移因失政敗德而蜂起的民怨。

促轉會從成立至今，擺明了其所謂的「正義」是選擇性的，只針對國民黨執政時期，其他包括日本殖民台灣時代的不公不義、人權遭侵害的問題，根本不在「轉型」的範圍內。而且促轉會至今兩度延任，無異公然的政治欺騙。

民眾應該還記得前促轉會副主委張天欽在2018年自己說的，促轉會是民進黨的「東廠」；難道促轉會實在是太好用了，所以民進黨政府就是捨不得放手？

自民進黨上台，幾乎拆光了全台灣所有的蔣中正銅像，高雄中正文化中心的蔣公銅像也被陳菊大卸八塊，形象慘不忍睹。但蔣中正的功過應從大歷史的全面來評論，而不能只擷取其中一段符合民進黨政治訴求的部分來渲染。若不承認蔣中正的領導抗日勝利與反共防衛台灣、避免台灣遭到赤化，就等於是明白否定中華民國在台灣的民主現實。

而且蔣中正是否即是228所謂的「元凶」，史學界尚有爭議，蔣的歷史功過，經過多年來全面民主化的選舉與社會多元教育，原本的形象與威權早已被解構、甚至顛覆殆盡，如今民進黨卻要依仗外在干預強制操弄，反而形成另一種綠色新威權。

如此政治掛帥、荒謬至極的促轉會，與其老要拆別人的台，早該自己依法結束下台，省得不斷讓人想起東廠的罵名。