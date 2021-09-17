民進黨全面執政後，蔡總統上台第一句話便是「謙卑、謙卑、再謙卑」，哪知如今面對天災人禍，反而成了上下交相「歌功誦德」的歌德派。近日，政院針對「3+11」檢討報告出爐，從頭到尾不提800多條人命枉死的「破口」，卻反過來說是「持續滾動修正防疫政策」，才確保國人整年平安。這是哪門子的檢討報告？避重就輕到無以復加，難怪被批厚顏無恥。

今年5月台灣疫情大爆發，華航機師空姐及家屬44人染疫，外界普遍認定防疫政策改「3+11」（3天居家檢疫+11天自主健康管理），才導致台灣門戶洞開。為此，立院朝野達成共識，6月18日決議要求成立調查小組，3個月內提調查報告。不是嗎？決議當天台灣本土案例高達187例，死亡21人，就因一個破口引發病毒長驅直入；朝野決議調查，表明對天災人禍應有交待，包括「3+11」如何決策？最終拍板是誰？

如果調查沒問題，陳時中當初立院質詢，何以將「拍板」推給副指揮官陳宗彥？如沒問題，為何又有所謂「3+11加強版」？報告充斥的盡是強詞奪理的適法性與合理性，就是絲毫不檢討，也不承認錯誤。

如今好了，報告認定決策沒問題，甚至堂而皇之明說沒有會議紀錄，報告要說的不就是，政府清白無辜，你能奈我何！也告誡外界，別把800多條人命推給政府來承擔，自然也就沒有官員需歸責下台及道歉問題了。一個調查報告竟能顛倒是非，翻轉黑白，這不是把全民當白痴，什麼才是？

以執政黨現在邏輯看，彷彿告訴全民，800多條人命不是命，抬頭看看其他國家吧，別人死得比我們多得多。建議立院在野黨聯合起來，共同抵制所謂的調查報告，這不僅是侮辱了所有國會議員，也侮辱全民智慧。