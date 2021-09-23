【愛傳媒葉元之專欄】台灣兩劑疫苗覆蓋率是全球倒數，蘇貞昌9月23日被問到這問題時，居然推說是因為台灣過去疫情穩定，國人施打意願不高所致。台灣有這種臉皮厚的行政院長，完全不知道檢討自己，到現在還在怪人民，真是民主之恥。

事實上，台灣兩劑覆蓋率低，就是因為疫苗不夠。蘇貞昌如果還在自我感覺良好，覆蓋率就會一直低下去。我們每天接到各種陳情，都是在反映疫苗不夠，今天就有兩例：

1、鄭小姐29歲，旅遊業，媽媽57歲，兩人第一劑都還沒打到。她說，政府當初要她們上網登記時，沒有告知所選的疫苗會沒有，也沒有配套措施；開放疫苗登記修改，也沒有告知會往後排隊，不知道要等到什麼時候。

2、顏先生，7月3日已打莫德納第一劑（當時是打殘劑），至今已達11週之久，但未達目前開放打二劑之年齢（目前為58歲）無法預約施打，非常擔心。

蘇貞昌看到了嗎？這些都是真實的民意，大家施打意願都很高，問題就是沒有疫苗，不要再怪民眾了。

台灣最大的悲哀，就是行政院長不需接地氣，做的再爛，講再多幹話，只要總統喜歡，都不會被換掉。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：疾管署官網截圖。

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