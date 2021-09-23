台灣從防疫前段班，變成死亡率高居全球之冠的放牛班，蔡政府防疫團隊責無旁貸，指揮官陳時中在綠委范雲3+11政策要求會議中鬆口同意，造成防疫破口，導致無法挽回的悲劇，人肉鹹鹹人命不值錢，可謂官僚殺人。

22日立法院召開例行性專案報告，陳時中接受質詢時終於按耐不住幾個月來掛著假面具說空話的情緒，索性不耐煩的回應：「我就不能講錯話嗎？」辯稱就是沒有是日3+11的相關會議紀錄。蘇貞昌更是幫腔：「行政首長各項會議，臨時召開多的是，會議達成共識後，就付諸執行，不會每個會議都做記錄。」

公部門頒布各項行政命令都有其相關法規，會議後的結論也都會訴諸文字，層層核定才能公布，如照蘇貞昌、陳時中所言，會議章程訂定的用意、目的何在？會議愛怎麼開、政策愛怎麼訂，都隨這些官僚說風是風、說雨是雨，防疫如此茲事體大，短暫會議幾句話決行，沒有白紙黑字，竟在3個月後造成840人因疫喪命，染疫人數飆升至16152人，人命關天，請問誰來負責？

防疫官員拍腦袋決策，信口開河，盡說官話及謊話，從耍賴進化成無賴，疫情擴散帶來的傷害，要是沒個交代，如何慰藉亡靈？

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