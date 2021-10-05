剛剛奪下6座金鐘獎的電視劇《天橋上的魔術師》，被評審委員爆料，其中8成以上的特效，都是來自「北京諾華視創公司」製作，然而該劇卻完全沒有揭露這家北京公司的名字和資訊，顯然有刻意隱瞞事實，甚至欺騙國人之嫌。

《天橋上的魔術師》得到前瞻計畫高達1.5億元的補助，是公視的年度旗艦大戲，劇中充滿魔幻寫實的場景。然而，金鐘獎評審林家齊指出，該劇其實是把高達4000萬元以上的特效預算撥給國外廠商，還美其名為「台韓視效跨國合作」，更糟的是，國外廠商拿到資金後，又把特效製作的工作再轉包給北京公司，哪來的台韓合作？哪來的台灣特效實力大爆發？

該劇視覺特效製作團隊掛羊頭賣狗肉的行徑，令人聯想到民進黨政府兆元投資的離岸風電，也有類似的「狸貓換太子」。蔡政府以高於國際2倍以上的價格，向國外風電業者躉購電力，引發輿論譁然，質疑蔡政府根本就是做了風電產業的國際冤大頭，而蔡政府回應稱，那是因為向外商購買電力的價格中，含有協助台灣建立風電產業的權利金。

然而，這是謊言，因外商風電業者對台灣業者進行的技術移轉和採購都極有限。如原本向中鋼旗下興達海基採購56座水下基座的沃旭風電，截至8月底，已砍單超過8成，轉而向南韓採購；另一家原本承包哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰化風場水下基礎建設的國產大廠世紀鋼的情況也是如此，CIP已轉向韓商下單。

此外，外商還強調部分技術是全球專利，無法技轉。總之，風電國產化已跳票，但超高躉購價格照舊，蔡政府完全沒輒。

由上可證明，蔡政府的各種大內宣攏是假，最後卻要全民埋單！