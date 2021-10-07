罷免基進黨立委陳柏惟的「刪Q」行動正如火如荼進行。近日媒體人黃揚明在臉書爆料，陳柏惟曾在2011年開車撞傷機車騎士，致該名騎士倒地且顱內出血，但陳柏惟卻在肇事後逃逸，直到警方調閱監視器查獲他後才俯首認罪。陳柏惟證實確有其事。

此事雖為10年前的舊案，但因為陳柏惟在事發時未停車查看，也未替機車騎士叫救護車，等於是置傷者於險境，令不少民眾質疑，如此不負責任的態度反映出他的道德及人格低下，直言陳柏惟根本不適任立委。

不料，竟有包括總統府國策顧問魏明谷、立法院副院長蔡其昌，及多位綠委和市議員在內的民進黨政治人物，公開力挺陳柏惟，認為他「正向面對、值得肯定」，甚至大讚「你很棒」等等，加油、鼓勵之聲，不絕於耳。

儘管民進黨已表態全黨挺陳柏惟，但是面對這樁肇逃案，竟有那麼多綠營政客稱許陳柏惟，實在不可思議。因為陳柏惟當年可不是主動投案，他根本就是個「俗辣」，唾棄都來不及了，居然還有那多綠色政客大聲叫好？

那位被撞的民眾已80多歲，至今仍承受車禍的後遺症，走路很不穩，鄰居如今才知道原來當年肇逃的人竟然當選了立委。可見10年來陳柏惟都沒有再去關心過這位受傷的騎士，當年和解時，他一定知道對方年事已高，倒在馬路上非同小可，這無異是罪加一等。難怪鄰居氣憤難平地說，「如果年輕人都學他那樣，台灣就沒救了。」這樣的爛立委還要留在立法院當標本嗎？

然而，不只陳柏惟的行徑惡劣，為他加油的民進黨人士更是傳達了極為錯誤的價值觀，是助長社會不良風氣的幫凶。